Ore 21 – Euro 2020 Finlandia/Belgio, in campo la prima per la storia, la seconda per conferme. Le formazioni del CdS

La Finlandia va in campo per fare la storia e centrare una clamorosa qualificazione agli ottavi, un’impresa per la quale si è “speso” anche il presidente della Repubblica, Sauli Niinistö. Il Belgio, già certo del passaggio del turno, ha invece bisogno di non perdere per prendersi il primo posto (nei quarti incrocerebbe l’Italia) e probabilmente coglierà l’occasione per risparmiare qualche titolare. Uno di questi potrebbe essere il bomber Romelu Lukaku che però di rifiatare non ha affatto voglia. I Diavoli rossi sono più forti e restano favoriti, ma i finnici negli scontri diretti con i belgi sono imbattuti da 7 incontri. L’ultimo precedente, un’amichevole nel 2016, è terminata 1-1 (rete di Lukaku), un risultato che potrebbe bastare a entrambe per andare avanti se la Danimarca batterà la Russia. Fonte: CdS