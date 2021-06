Ore 18,00 – Euro 2020: Ucraina e Austria  si giocano l’Italia. Le possibili formazioni

Ucraina-Austria, lo spareggio per il secondo posto nel girone C. Da questa gara uscirà la prossima avversaria dell’Italia nel suo cammino ad Euro 2020. Le due nazioni che, rispettivamente nel 2012 e nel 2008, sono state co-organizzatrici dell’Europeo si contendono oggi a Bucarest il pass per gli ottavi, che potrebbe anche arrivare per tutte e due. In classifica sono appaiate a 3 punti dietro all’Olanda, a punteggio pieno e già qualificata da prima. Un pareggio potrebbe accontentarle entrambe: l’Ucraina sarebbe certa del passaggio del turno da seconda, per via del maggior numero di reti segnate, mentre l’Austria avrebbe altissime possibilità di essere tra le quattro migliori terze classificate dei sei raggruppamenti che completeranno la lista delle partecipanti agli ottavi.