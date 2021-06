Ore 18,00 – Euro 2020: Macedonia/Olanda, le probabili formazioni del CdS

L’Olanda è già qualificata come prima, la Macedonia del Nord è già eliminata. E questo potrebbe far pensare che la sfida di Amsterdam possa trasformarsi in qualcosa di simile a un’amichevole. In fondo il gruppo di Frank de Boer avrebbe tutto da guadagnare nel far rifiatare i titolari. Eppure la volontà del ct olandese è un’altra, meglio consolidare le recenti certezze emerse contro Ucraina e Austria, specialmente davanti al proprio pubblico. Così via libera al turnover, ma con criterio. E poi dall’altra parte c’è Goran Pandev, vietato allentare la presa. «La Macedonia del Nord merita assolutamente di essere qui. Ha fatto bene ed è organizzata. Poi c’è quel volpone di Pandev che fa sempre la differenza, è bello vedere che si diverte ancora. Non possiamo sottovalutarli quindi non farò molte modifiche», ammette proprio De Boer alla vigilia. Ancora titolare quindi Matthis de Ligt. Mentre al posto del diffidato Marten de Roon toccherà alla stellina Ryan Gravenberch imporsi tra Frenkie de Jong e Georginio Wijnaldum. Fonte: CdS