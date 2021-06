Napoli-Meret, il portiere friulano sempre più nel progetto azzurro

Le ultime due stagioni per Alex Meret non è stata delle più semplici, spesso si è alternato con David Ospina, tutto ciò non è stato facile per l’estremo difensore friulano. Il portiere colombiano, probabilmente verrà ceduto, piace all’Atalanta. Per quanto riguarda il ragazzo ex Udinese e Spal, si prospetta di essere il guardiano della porta azzurra a tutti gli effetti. Inoltre, come riporta la Gazzetta dello Sport, avrà il rinnovo del contratto fino al 2025 e adeguamento dell’ingaggio. Insomma sempre più al centro del progetto del club partenopeo e del neo allenatore Luciano Spalletti.

La Redazione