Meret/Ospina: l’alternanza ha fatto discutere la dirigenza e non poco…

Ogni allenatore sceglie i calciatori da schierare. Ci mancherebbe non fosse così. E Rino Gattuso aveva scelto Ospina, era più che evidente. Quella che è stata definita alternanza, però, è stata più volte criticata e soprattutto è stata oggetto di discussione tra i dirigenti azzurri. Oggi, su La Gazzetta dello Sport si legge: “La dirigenza napoletana, per esempio, non l’ha mai accettata di buon grado. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, in privato, ne hanno discusso spesso, hanno avuto il timore che l’investimento fatto tre estati fa, si sarebbe potuto trasformare in un affare a perdere. Quei trenta milioni versati all’Udinese per averne il cartellino, non sono mai stati considerati da Gattuso. Lui, ha voluto puntare su Davide Ospina, soprattutto nelle gare di cartello. Se il giovano friulano ha giocato qualche scontro diretto l’ha fatto soltanto per l’indisponibilità del nazionale colombiano.”