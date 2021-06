La prossima sfida: la margherita mette contro Austria ed Ucraina

Oggi, dopo le 18.00, sapremo. Austria o Ucraina? Incerta l’avversaria, certi luogo e data: gli azzurri torneranno in campo sabato sera alle 21 a Wembley. Al momento le due nazionali sono a pari punti (3 a testa) nel girone già vinto dall’Olanda. In caso di parità (sia nel punteggio che nella differenza reti globali) si guarderà il miglior attacco, e l’Ucraina è in vantaggio di un gol. Quindi, ci si potrebbe trovare di fronte l’anima rossonera di Andriy Shevchenko, per tutti Sheva, alla guida di una nazionale che ha tutte le carte in regola per essere la sorpresa dell’Europeo, dove c’è un certo Ruslan Malinovskyi, stella dell’Atalanta, che in serie A conoscono già tutti molto bene. In difesa c’è Zinchenko che è arrivato in finale di Champions con il City di Guardiola, a guidare l’attacco Yarmolenko. No. Non sarebbe la più facile delle avversarie.