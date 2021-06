Kalidou Koulibaly, un compleanno con vista sul futuro

Ieri è stato il suo compleanno, ha compiuto 30 anni, ma attende ancora notizie sul suo futuro. Si tratta di Kalidou Koulibaly, giocatore che da ragazzo è diventato uomo cardine della difesa. Tre anni fa il Napoli rifiutò esattamente 101 milioni, l’anno successivo 90 milioni, cifre che oggi ovviamente non verranno mai proposte. Il difensore senegalese, sa perfettamente che questa sessione di mercato potrebbe riservare una chiamata da Parigi, sponda Psg. Ovviamente non sono ancora iniziate le danze, perchè il mercato vero e proprio non è ancora cominciato. L’ex Genk il 25 Maggio, prima di andare in vacanza, ha chiesto un incontro con il club azzurro per discutere del suo futuro. Infatti dovesse restare, parlare di rinnovo di contratto. E’ ancora presto per iniziare a tracciare una linea, ma K2 cerca certezze per il presente ma anche per il futuro.

La Redazione