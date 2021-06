Il Napoli di quest’estate non semplice di mercato, ha due piani. Il primo vendere e poi acquistare, per completare la rosa al neo allenatore Luciano Spalletti. Un giocatore rigenerato dallo scorso campionato è senza dubbio Adam Ounas. Il franco-algerino a Crotone ha finalmente mostrato tutto il suo valore, dribbling, assist e reti realizzate, insomma davvero una stagione ai suoi livelli. In Italia piace Bologna, Torino e Spezia, mentre in Turchia c’è il Besiktas.

La Redazione