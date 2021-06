Il ritorno di Zeman in panchina. Nel Napoli all’epoca di Corbelli zero punti!

Nel 2000 è a Napoli, Sei partite, due pareggi e quattro sconfitte, che valgono l’esonero. È l’anno di Corbelli e Ferlaino che si dividono un Napoli che con Mondonico scenderà in serie B. Poi tante altre esperienze. C’è il Pescara portato in A nel 2011, con Insigne, Immobile e Verratti, dopo un altro anno a Foggia. Alla fine sempre scelte fuori dal sistema, a cui dà uno scossone nel 98 con le accuse di doping alla Juventus. Un modo di vivere, e di allenare che lo portano in tante situazioni complicate e a «zero tituli». Ma certi amori non finiscono. E se si deve scomodare Venditti, meglio farlo con la sua canone del 1999 «La coscienza di Zeman», che spiega il Boemo più di tanti risultati. Fonte: Il Mattino