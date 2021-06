EURO 2020 – Ucraina-Austria 0-1, la squadra di Foda agli ottavi sfiderà l’Italia

L’Europeo 2020 è il torneo delle sorprese, infatti l’Austria sconfigge l’Ucraina, con merito e vola agli ottavi di finale. Decide la rete di Baumgartner che in spaccata segna su corner battuto da Alaba. La squadra del c.t. Foda, potrebbe già raddoppiare ma Arnautovic per ben due volte spreca, la prima in maniera incredibile davanti alla porta di Buschcan, mentre la seconda tenta un cucchiaio, troppo debole. Nella ripresa la squadra di Schevcenko ha solo una palla gol, quasi autorete di Lainer, parata di Bachmann. Per il resto poco da segnalare e festa per l’Austria. Ora sabato ore 21,00 a Wembley la sfida all’Italia, per gli azzurri sfida alla portata, ma ci vorrà l’approccio giusto e giocare come si sta facendo a questo europeo.

Ucraina (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko (40′ st Besedin); Malinovskyi (1′ st Tsygankov), Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko (23′ st Marlos). A disp.: Pyatov, Trubin, Sobol, Krivtsov, Stepanenko, Tymchyk, Sudakov, Makarenko, Dovbyk. All.: Shevchenko

Austria (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Hinterreger, Dragovic, Alaba; Laimer (27′ st Ilsanker), X. Schlager, Grlillitsch; Baumgartner (32′ Schopf), Sabitzer; Arnautovic (45′ st Kalajdzic). A disp.: A. Schlager, Pervan, Ulmer, Posch, Gregoritsch, Lienhart, Trimmel, Schaub, Onisiwo. All.: Foda

Arbitro: Çakır (Turchia)

Marcatori: 21′ Baumgartner (A)

A cura di Alessandro Sacco