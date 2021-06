Tra i tanti protagonisti di Euro 2020, non dobbiamo mai scordarci di lui, il Covid 19. Per la Scozia, ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale, arriva la tegola. Dovrà rinunciare, infatti, in quanto risultato positivo, a una delle sorprese di questo Europeo, Gilmour. Lui che è stato eletto MVP della gara contro l’Inghilterra, ha già iniziato, come da protocollo, la quarantena.