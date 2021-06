EURO 2020/ Macedonia-Olanda 0-3: Domino Olanda alla Cruijff Arena!

Questa sera alle ore 18:00, va in scena il match tra Macedonia e Olanda, valido per la seconda gara del gruppo C di EURO 2020. Ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 9′, Trickovski segna, ma il goal viene annullato per fuorigioco. Al 22esimo, Trajkovski tenta dalla distanza ma la sfera colpisce il palo. Al 24esimo, Olanda in vantaggio con il goal di Depay servito da Malen, dopo un contropiede magistrale. Al 30esimo, conclusione di Dumfries che trova una grande risposta di Dimitrievski. Al 51esimo, l’Olanda trova il goal del raddoppio, con la conclusione ravvicinata di Wijnaldum, servito al centro dell’area da Depay. Al 56esimo, pericoloso Bardhi su punizione, ma è ottima la respinta di Stekelenburg. Al 58esimo, Wijnaldum segna la sua doppietta personale, approfittando di una respinta di Dimitrievski sul tiro di Depay. Al 67esimo, Weghorst calcia con violenza, ma trova la traversa. Al 72esimo, la Macedonia va in rete con Churlinov, ma il goal viene ancora annullato per fuorigioco. All’89esimo, De Ligt tira un missile da fuori area, ma Dimitrievski devia in angolo con un’ottima parata. Dopo 3 minuti di recupero è terminato il match.

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardhi ( 79′ Stojanovski ), Ademi ( 79′ Nikolov ); Trickovski ( 56′ Churlinov ), Elmas, Trajkovski ( 69′ Hasani ); Pandev ( 69′ Kostadinov ). All.: Angelovski.

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij ( 46′ Timber ), De Ligt, Blind; Dumfries ( 46′ Berghuis ), Gravenberch, Wijnaldum, De Jong ( 79′ Gakpo ), Van Aanholt; Depay ( 66′ Weghorst ), Malen ( 66′ Promes ). All.: De Boer.

Ammonizioni: 18′ Ristovski (M), 48′ Musliu (M), 65′ Alioski (M), 84′ Kostadinov (M)

Marcatori: 24′ Depay (O), 51′ e 58′ Wijnaldum (O)