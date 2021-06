Dries Mertens ed il suo Belgio: da stella fissa a mobile

Quando Martinez, ct del Belgio, ha dovuto ridisegnare l’assetto dei suoi, è stato Dries Mertens il primo sacrificato. Al suo posto, per recuperare la partita contro la Danimarca, è entrato De Bruyne e la stella del City ha messo la sua firma a fuoco sul risultato finale: assist e gol decisivo. Insomma, devastante. Devastante come è stato l’impatto dell’altra attesissima stella del Belgio: Hazard. Con loro due in campo è stata un’altra squadra. Per questo, domani, nella sfida con la Finladia, per aggiudicarsi il primato del gruppo B, il primo dei non eletti potrebbe essere proprio Mertens. Da stella fissa a mobile, Mertens. La speranza per l’attaccante del Napoli è quella di riuscire a trovare spazio almeno nella ripresa e magari riuscirsi a sbloccare.