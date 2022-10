Del Genio: “Emerson Palmieri mi piace, ma è apparso scolastico contro il Galles. Ecco un profilo di livello per il Napoli…”

Il giornalista Paolo Del Genio nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente partenopea Kiss Kiss parla del mercato del Napoli: “Emerson Palmieri è un giocatore sicuramente importante, mi piace. Contro il Galles non mi ha impressionato: è stato scolastico, ma forse perché non ha giocato tantissimo nell’ultima annata calcistica al Chelsea. Non so se sia nei parametri del Napoli. Nuno Tavares? Mi farebbe piacere vederlo al Napoli anche se è molto giovane. Ma sul giocatore ci sono tantissimi club, ciò significa che ha delle qualità importanti che sono uscite fuori e che hanno catturato l’interesse di società di un certo livello. Reinildo Mandava, altro nome accostato al Napoli, mi sembra un profilo più pronto anche perché ha 27 anni. Nuno Tavares però potrebbe essere più nei parametri del Napoli”.