Copa America – Colombia-Perù 1-2, bene “Ospina” ma i “cafeteros” vengono sconfitti

Questa notte si è giocata in Brasile la sfida tra la Colombia e il Perù e la sfida è da subito avvincente. I ragazzi di Gareca sbloccano il match con Pena che ribadisce in rete da pochi passi in maniera casuale. Ad inizio ripresa gli ospiti sfiorano il raddoppio con Cueva, ottimo intervento di Ospina. I “cafeteros” pareggiano su rigore realizzato da Borja che spiazza Gallese. Il Perù torna in vantaggio, autorete del difensore dell’Everton Mina che batte l’incolpevole Ospina. La sconfitta non impedisce alla Colombia di passare al turno successivo, ma certamente deve fare di meglio per essere una seria concorrente per le favorite Brasile e Argentina.

La Redazione