Approfondimento e grafico A. Pisciotta – Neco Williams terzino di prospettiva

Approfondimento su Neko Williams, calciatore del Liverpool. Ieri durante la partita di Euro 2020, il terzino sinistro che è stato sostituito all’85° minuto, contro l’Italia.

Zona di gioco

Il terzino del Galles, stazionava molto sulla propria trequarti, salvo in alcuni casi di arrivare alla trequarti avversaria. Il terzino aveva vita difficile su quella fascia, doveva arginare gli attacchi di Bernardeschi prima e Chiesa poi, cosa non facile per le abilità degli avversari.

Tocchi effettuati

Il terzino, Neco Williams, ha effettuato 33 tocchi su 391 della squadra gallese. E come evidenziato dal grafico la maggior parte di essi sulla linea laterale della fascia sinistra.

Passaggi effettuati

Il giovane terzino ha effettuato 26 passaggi su 264 della squadra gallese, con un 76,2% di passaggi riusciti. C’è da considerare che su quel lato di campo c’era Pessina, centrocampista italiano, che ha chiuso sempre bene le linee di passaggio.

Conclusioni

Partita finita per 1a0 per gli azzurri, con il terzino gallese Neco Williams che arriverà alla sufficienza con un voto di 6.3, per la sua prestazione. Terzino che quest’anno ha totalizzato 6 presenze in Premier League, dove 3 volte è risultato essere titolare e 3 volte da subentrato. Ha giocato anche in Champions League 2 volte da titolare e 2 volte e subentrato. Cresciuto nelle giovanili del Liverpool, sembra essere un buon prospetto, anche per le sue doti di adattabilità, in quanto lui è un terzino destro che può giocare anche a sinistra. Inoltre il dato più interessante del gallese è proprio la sua età in quanto è un 2001, ovvero ha 20 anni. Ha un contratto che lo lega al club inglese fino al 2025, con un valore attuale di 8 milioni, che molto probabilmente crescerà ancora. Potrebbe essere un buon acquisto per il futuro del Napoli un giovane che può giocare su entrambe le fasce.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta