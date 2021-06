Approfondimento e grafico A. Pisciotta – Emerson, conosciamolo meglio

Approfondimento su Emerson Palmieri, calciatore del Chelsea. Ieri durante la partita di Euro 2020, il terzino che ha giocato tutta la partita contro il Galles. Conosciamo meglio il terzino che il Napoli sta seguendo per il mercato estivo.

Zona di gioco

Come evidenziato dal grafico, per la partita contro il Galles, il terzino, Emerson è risultato essere molto a ridosso del centrocampo. Ma come si vede ha tutta la fascia e qualche sprazzo anche nell’area di rigore avversaria. Emerson si potrebbe integrare molto nel gioco del Napoli, dove prevede l’accentramento di Insigne e la spinta del terzino sulla fascia.

Tocchi effettuati

Per il numero di tocchi effettuati il terzino, Emerson ne ha fatti 54 su un totale di 755 della nazionale italiana. Di cui anche due tiri verso lo specchio della porta. Ma così come evidenziato dalla zona di gioco il terzino adopera molto largo sulla fascia.

Passaggi Effettuati

Per il numero di passaggi effettuati il parziale di Emerson è di 49 passaggi su 595 effettuati dalla nazionale italiana. Dato molto rilevante in quanto dei difensori è risultato il più basso di tutti. Il terzino ha chiuso con una precisione di passaggi del 90,8%.

Conclusioni

Partita finita 1a0 per gli azzurri contro il Galles, con Emerson Palmieri che alla fine risulterà con un voto di 6.9, per la sua prestazione. Il terzino italiano è stato accostato molto al Napoli, ed il Chelsea ha fissato il prezzo tra gli 8 ed i 10 milioni di euro. Quest’anno Emerson ha chiuso con il 4° posto in classifica nella Premier League, e la vittoria della Champions League, contro il Manchester City di Pep Guardiola, arrivando e perdendo la finale di FA Cup contro il Leichester. Collezionando solo 2 presenze in premier, 5 presenze in FA Cup ed 5 in Champions League con 1 goal contro l’Atletico Madrid.

Inoltre, Emerson, ha le caratteristiche di potersi adattare anche come difensore centrale, infatti in due partita di FA Cup, Thomas Tuchel allenatore del Chelsea, lo ha fatto giocare come difensore centrale.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta