Zaccagni, il Milan anticipa le mosse del Napoli ed incontra gli agenti

Lo scorso inverno sembrava un affare già concluso. Si dava lo scaligero Zaccagni già all’ ombra del Vesuvio. Il calciatore, invece, oltre a piacere molto al club partenopeo, è sulla lista del Milan. E pare ci sia il classico ritorno di fiamma. Lo riferisce Sky, che spiega come il possibile arrivo a Milano del classe ’95, già corteggiato in gennaio dai rossoneri (così come dagli azzurri), sia legato all’addio di Hakan Calhanoglu. Se, infatti, il turco non dovesse accettare la proposta di prolungamento del Milan, i rossoneri proverebbero a strappare all’Hellas il fantasista (c’è già stato un incontro tra le parti). Possibile che si inseriscano contropartite nella trattativa: si pensa ad Andrea Conti o a Mattia Caldara.