Un ex Napoli rischia di saltare una gara di Euro 2020

E’ una specie di Highlander, calcisticamente parlando, Goran Pandev. Ma, al momento, la sua caviglia sembra essere ko, per questo potrebbe dover saltare la gara della sua Macedonia contro l’Olanda. Il match, in programma domani alle 18, è una gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2020. L’attaccante del Bologna, fa sapere la federcalcio macedone, ha un problema alla caviglia, rimediato alla sfida con l’Ucraina, e non ha partecipato alla seduta di ieri. Di conseguenza, presenza in bilico.

Fonte: CdS