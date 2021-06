Un aneddoto su Mancini svelato dal suo sarto, Marigliano

Dalla lunga intervista rilasciata a Il Mattino da Gianni Marigliano, il famoso sarto napoletano che “veste” Roberto Mancini: (Leggi qui l’originale)

Un aneddoto del vostro rapporto?

«Ai tempi del City mi trasferivo per settimane a Manchester per lavorare. Un giorno andai, mi appoggiai in una sartoria del posto per avere un po’ di spazio. Quando lo scoprì decise di ricavare uno spazio in casa sua per me. Per tenermi sempre vicino ha creato una sartoria in casa. Perché voleva seguirmi passo passo e darmi tutti i comfort necessari. È uno di cuore».

B. Majorano (Il Mattino)