UFFICIALE – Romina Pinna dice addio al Pomigliano femminile

Mentre ieri c’è stata l’ufficialità della conferma del coach Manuela Tesse, quest’oggi invece arriva l’addio al Pomigliano femminile di Romina Pinna. Lo “squalo”, una delle artefice della promozione della squadra campana dice la sua sui profili social. “La mia esperienza al Pomigliano finisce qui. Ringrazio le compagne di squadra, i mister e la fisioterapista Enrica Clemente. Auguro alla squadra un grosso in bocca al lupo per la prossima serie A. Le parole se le porta via il vento. Dio vede e provvede”. In campionato ha segnato 12 reti e in Coppa Italia il gol alle campionesse della Juventus. Numeri importanti ma che non sono bastati per restare con la maglia granata.

La Redazione