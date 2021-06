Retroscena della Gazzetta dello Sport sul dopo Napoli-Verona

In città ancora non si parla d’altro che della sfida dello stadio Diego Armando Maradona, tra il Napoli e l’Hellas Verona. Gli azzurri dovevano vincere per conquistare la Champions League, ma invece il risultato finale è stato 1-1. La Gazzetta dello Sport, attraverso il giornalista Maurizio Nicita, svela un retroscena. Il tecnico degli azzurri Rino Gattuso, avrebbe voluto parlare, per spiegare come stavano le cose. Soprattutto voleva mettere in evidenza gli errori che aveva ommesso nelle scelte di formazione contro gli scaligeri. Il silenzio stampa invece lo ha impedito e i tifosi sono increduli. Questo retroscena in parte potrebbe frenare qualche sospetto, ma certamente non l’amarezza dell’esito finale.

La Redazione