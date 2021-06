Per la corsia sinistra, Tsimikas è sponsorizzato da Manolas!

E’ la casella da tempo semi vuota quella relativa alla voce esterno basso di sinistra o, come si diceva una volta, terzino. Giuntoli ha diversi nomi in lista, valuta profili, ma uno specialmente, in questi giorni, è tornato alla ribalta. Si tratta di Kostas Tsimikas. Il difensore greco, un anno fa è passato al Liverpool, ma non ha trovato molto spazio. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Olympiacos è sulla famosa lista del ds Giuntoli ed ha sponsor di tutto rispetto. Uno è Kostas Manolas, suo connazionale, che ha speso parole incoraggianti per lui, stesso dicasi per Maurizio Micheli, il capo degli 007 del Napoli, che negli ultimi mesi ha stilato diverse relazioni positive.