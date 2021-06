Ore 18,00 – Euro 2020: Svizzera – Turchia. Le possibili formazioni del CdS

Calendario alla mano, il piano originario di Svizzera e Turchia era quello di arrivare allo scontro diretto di oggi pomeriggio con il piglio di chi puntava a giocarsi almeno il secondo posto. Invece quelle che sulla carta dovevano essere le principali avversarie dell’Italia si ritrovano a leccarsi le ferite, sapendo che pure una vittoria potrebbe non bastare mentre è il Galles ad affrontare gli azzurri con ben 4 punti in tasca, un bottino tale da poter ambire almeno al secondo posto. Disperata la situazione della Turchia, zero punti e zero gol segnati fin qui. Le probabili formazioni