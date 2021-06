Olimpico di Roma: 15mila per Italia/Galles. Così i tifosi sugli spalti

Annunciati all’Olimpico 14.426 spettatori (9000 tifosi azzurri, 426 gallesi, il resto arriva da tutto il pianeta). Il pubblico della Capitale, dopo aver applaudito le reti di Immobile centravanti della Lazio, è curioso di vedere come si comporterà Belotti, cercato già da qualche settimana dalla Roma di Mourinho. Oggi amici e compagni di camera, e nel pomeriggio pronti a darsi il cambio, domani possibili rivali nel derby. «Io mi vedo comunque titolare. Mi ci fa sentire Mancini, anche perché serviremo tutti in questo Europeo. Mi emozionai al debutto in azzurro, se giocherò con il Galles proverò le stesse sensazioni, anche più belle. Io sono felice se segna Ciro. E pensare che è stato dello che alla nazionale mancava il centravanti. Noi sappiamo di dare il contributo pure se non facciamo i gol. Come caratteristiche, riusciamo comunque a lavorare per la squadra. Il secondo posto non sarebbe umiliante. noi vogliamo andare avanti, Londra o Amsterdam, fa lo stesso. Le forti prima o poi dovremo affrontarle, no?». Ugo Trani “Il Mattino”