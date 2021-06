Napoli e Inter vogliono Emerson Palmieri, ma per entrambe c’è il “solito” ostacolo

In questa sessione di mercato c’è un giocatore che è l’oggetto del desiderio, ed è Emerson Palmieri. Il terzino sinistro del Chelsea, ha il contratto in scadenza nel 2022, quindi in teoria sarebbe sul mercato. Il giocatore al momento non si sbilancia, pensa all’Europeo, perciò nessuna distrazione. I nerazzurri potrebbero avere, nello scambio con Hakimi, l’ex giocatore di Palermo e Roma. Gli azzurri invece invece, come riporta il CdS, di poter effettuare l’operazione alla “Bakayoko”, ovvero prestito verso la fine del mercato. Per entrambe le società c’è l’ostacolo dell’ingaggio, molto alto per entrambe, in questo caso si aspetta che il Chelsea possa dare una mano.

La Redazione