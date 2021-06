Le 30 candeline di Kalidou Koulibaly, gli auguri della SSCN

Sempre al centro del mercato azzurro, non potrebbe essere altrimenti, visto il valore del calciatore, ma alla fine sempre al centro della difesa del Napoli. Kalidou Koulibaly non ha mai nascosto di star bene a Napoli e di non avere problemi a restarci, nonostante le sirene estere in ogni sessione di mercato. Oggi, il centrale senegalese compie 30 anni. Soffierà su queste candeline ancora da “napoletano” e a lui la SSCN, attraverso i suoi canali social, invia tanti auguri di buon compleanno!

🎂 | Tanti auguri a Kalidou Koulibaly 🎉

Il difensore azzurro compie 3️⃣0️⃣ anni! 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/2BxHdNaQMV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 20, 2021