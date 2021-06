Italia-Galles: Mancini come Conte nel 2016 “maxi rotazione”. Le formazioni

Imitando Conte che all’Europeo in Francia nel 2016 cambiò a qualificazione raggiunta 8 giocatori (perdendo contro l’Eire), Mancini farà riposare più di mezza Nazionale. Non entreranno le riserve, però. «Penso davvero che ci siano 26 titolari». Il turnover è fondamentale per il caldo annunciato nel pomeriggio all’Olimpico. «A trentadue gradi va fatto: c’è bisogno di giocatori freschi dopo le prime due gare. Ma l’Italia non cambierà il suo spirito» chiarisce. Annuncia il rientro di Verratti che, pedina di riferimento del centrocampo azzurro, debutterà finalmente nell’Europeo. «Vediamo come si sentirà dopo quarantacinque minuti».

Sembra scontata la presenza anche di Bastoni, Emerson, Chiesa e Belotti. Si candidano Toloi e Pessina, Raspadori, invece, si gioca il posto con il favorito Bernardeschi.

Il ct, però, non sottovaluta certo il Galles che è al 17° posto nella classifica mondiale: «È una nazionale complicata da affrontare. Da anni veleggia nella parte alta del ranking, ha giocatori di qualità come Bale, Ramsey e Allenn, tecnici ma con la fisicità britannica. E ha 4 punti: non è quindi l’ultima arrivata, avendo raggiunto recentemente la semifinale».

Fonte e grafico Il Mattino