[Formazioni] – Ore 18,00: Italia/Galles, Mancini non rinuncia ad Insigne. Britannici puntano sul talento di Bale

Questo pomeriggio allo stadio Olimpico, fischio d’inizio alle ore 18,00, l‘Italia affronterà il Galles, per la terza gara dell’Europeo girone A. Gli azzurri del c.t. Mancini puntano al primo posto, ma probabilmente rivoluzione della squadra. Solo Donnarumma, Jorginho e Insigne, per il resto ampio turnover. In difesa spazio tra gli altri a Bastoni ed Emerson Palmieri. A centrocampo dal primo minuto Verratti e Pessina. In attacco Bernardeschi e Belotti. I britannici invece con il talento di Bale e in attacco il gigante Moore.