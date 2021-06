FINALE SERIE D – Latina-U.s. Savoia 1908 1-1, Allegra vince il duello ex Napoli con Fornito e Caiazza

Ieri pomeriggio si è giocata la finale di play-off serie D, per la promozione nell’ex Lega Pro tra il Latina e l’U.s. Savoia 1908. I padroni di casa sbloccano la gara al minuto 14 con Di Renzo, con la punta supera il portiere Esposito. I campani sfiorano il pareggio con De Rosa che coglie la traversa e nel finale di primo tempo con D’Ancona, parata del portiere di casa. La ripresa è molto intensa, occasioni da una parte e dall’altra, prima del pareggio del Savoia con il rigore trasformato da Letizia. Dopo tre minuti un rosso per parte, per il Latina Barberini, per gli ospiti Fornito. Nei empi supplementari i campani cercano il gol del successo, ma manca la precisione. I nerazzurri vanno in serie C, grande amarezza per i ragazzi di Ferraro.

LATINA: Alonzi, Pompei, Sevieri, Di Renzo, Corsetti, Barberini, Allegra, Esposito, Mastrone, Giorgini, Sarritzu. A disposizione: Gallo, Garufi, Di Mino, Di Emma, Ricci, Calagna, Calabrese, Alessandro, Atiagli. Allenatore: Scudieri.

SAVOIA: Esposito M., Cipolletta, Poziello, Kouadio, Riccio, D’Ancora, Liccardo, De Rosa, Russo, Caso Naturale, Kyeremateng. A disposizione: Mancino, Tarascio, Letizia, Fornito, Correnti, Caiazzo, Sorrentino, Depetris, Stallone. Allenatore: Ferraro.

Fonte: Ufficio stampa U.s. Savoia 1908