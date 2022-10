EURO2020, Svizzera-Turchia 3-1: i Rossocrociati sperano ancora di passare agli Ottavi, tra le migliori terze

SVIZZERA-TURCHIA 3-1:

Nell’altra gara del girone A, lo stesso dell’Italia, la Svizzera supera la Turchia. Con Seferovic e la doppietta di Shaqiri. Aggancia il Galles a 4 punti. Superato dagli Azzurri. Ma il Galles si qualifica come seconda, per differenza reti. Infatti il punteggio finale di 3-1 per la Svizzera, contro la Turchia, non risulta sufficiente per qualificarsi come seconda del girone. La Svizzera, però, può ancora sperare di accedere agli ottavi, tra le migliori terze. La Turchia rimane a 0 punti, eliminata.

SVIZZERA, (3-4-1-2):

Sommer; Rodriguez, Akanji, Elvedi; Zuber, Freuler, Xhaka, Widmer; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

CT: Petkovic

TURCHIA, (4-1-4-1):

Cakir, Muldur, Soyuncu, Demiral, Celik; Ayhan; Calhanoglu, Kahveci, Tufan, Under; Yilmaz.

CT: Gunes