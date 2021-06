EURO 2020 – Italia-Galles, formazioni ufficiali, Insigne e Di Lorenzo in panchina

Questo pomeriggio allo stadio Olimpico, fischio d’inizio alle ore 18,00, l’Italia affronterà il Galles, per la terza gara del girone A. Gli azzurri punteranno ad un risultato positivo per conservare il primo posto, mentre i britannici al successo. Ben 8 cambi per il c.t. Mancini, mentre Page si affiderà in attacco a sorpresa ad Ampadu.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. All. Mancini

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Gunter, Rodon, N. Williams; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Ampadu. All. Page

La Redazione