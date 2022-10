ESCLUSIVA – Diego Decarli (Nicer group): “Il ritiro di Dimaro-Folgarida? Attendiamo protocollo per tifosi e stampa”

Venerdì mattina, all’interno della Fiera d’Oltremare, si è svolto il brindisi tra il calcio Napoli e il Trentino. Il club azzurro, dopo un anno, causa pandemia, tornerà a Dimaro-Folgarida, dove preparerà la prossima stagiona agonistica. Oltre al cerimoniere Gino Rivieccio, l’Head of operations Alessandro Formisano, c’era anche uno dei responsabili della comunicazione della Niger Group Diego Decarli che è stato intervistato da ilnapolionline.com.

Dallo scorso lunedì la provincia autonoma di Trento è in zona bianca. Come sarà il protocollo per tifosi e non solo? “Diciamo che da tre settimane che Trento si è tornati ad una situazione normale, poi da lunedì sempre meno restrizioni. Come dico da un po’ di tempo, cercheremo di avere quanto più tifosi al campo. E’ una situazione che si valuterà nei prossimi giorni, poi appena il protocollo sarà ufficializzato, informeremo tifosi e anche gli organi di stampa”.

A Dimaro-Folgarida, quindi secondo te, ci saranno meno restrizioni rispetto alle settimane precedenti? “Non direi restrizioni, termina poco consono al momento. Piuttosto direi che si cercherà di dare a quante più persone possibili di seguire gli allenamenti. Organizzare eventi serali in piazza, sempre rispetto le norme e come tutti sanno, si giocheranno due amichevoli. Indossare la mascherina questo è ovvio, distanziamento sociale, ma rendere il ritiro una festa questo sarà il nostro compito. Bisogna solo limare altri dettagli e poi saprete”.

Infine anche per gli organi di stampa, ci saranno cambiamenti rispetto al passato? “Anche su questo non posso darti risposte certe, perché bisognerà attendere gli incontri tra la Giunta Comunale, il Cts e l’Apt. Non appena si avranno novità in merito, anche per gli organi di stampa, vi informeremo”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®