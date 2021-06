Approfondimento e grafico di A. Pisciotta – Zielinski prova sufficiente contro la Spagna

Approfondimento su Piotr Zielinski, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, il centrocampista che ha giocato tutta la partita contro la Spagna.

Tocchi Effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dal centrocampista polacco. Il totale dei tocchi di Piotr Zielinski sono 36 su 416 totali della nazionale polacca. Come si vede dal grafico ha giocato molto sul centrocampo quasi davanti la difesa, tranne in qualche sprazzo dove è arrivato fino al fondo del campo sul lato destro.

Passaggi Effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati da Zilinski. Per un parziale di 28 passaggi su 215 totali della squadra polacca. Piotr ha avuto il 76,9% di passaggi riusciti ed è risultato il secondo della squadra polacca.

Posizione media

Infine in questo grafico notiamo la posizione media del centrocampista polacco, Piotr Zielinski, dove la presenza maggiore si ha a centrocampo quasi davanti la difesa.

Conclusioni

Partita che finirà in parità 1a1 tra Spagna e Polonia, con Piotr Zielinski che raggiunge la sufficienza con un 6.3. La Polonia rischia l’eliminazione da Euro2020, in quanto ultima in classifica con 1 solo punto, sarà obbligata a vincere contro la Svezia nel terzo turno. Il centrocampista non ha fatto la differenza in questa partita, c’è da dire che di fronte c’era la Spagna una squadra di primo livello. Ma vedendo bene le statistiche Piotr ha giocato più sulla linea mediana, quasi davanti la difesa, ruolo ben differente quello che ha svolto nel Napoli quest’anno, ovvero da trequartista che si imbuca negli spazi.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta