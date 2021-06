Approfondimento e grafico di A. Pisciotta – Ruiz entra tardi, con gli spazi ormai chiusi

Tocchi effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati del centrocmapista spagnolo. Il totale dei tocchi di Fabian Ruiz sono 22 su 892 totali della nazionale spagnola.

Passaggi effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati dal centrocampista Fabian Ruiz. Per un parziale di 19 passaggi su 707 totali della squadra spagnola. Fabina ha avuto il 77,8% di passaggi riusciti, non male per un subentrato al 68°esimo della partita.

Posizione media

Infine in questo grafico notiamo la posizione media del centrocampista spagnolo, Fabian Ruiz, molto spostato sulla fascia destra. Seppur è subentrato al 68°esimo della partita. Fabian ha giocato molto nella fase offensiva per cercare di vincere la partita. ma spostato sulla fascia destra. Spazio che nel Napoli avrebbe difficoltà a ricoprire, in quanto su quella fascia ci sono sia Politano o Lozano.

Conclusioni

Partita che finirà 1a1 tra Spagna e Polonia, con il subentrato Fabian Ruiz che raggiunge la sufficienza 6.1. Con pochissimi palloni giocati e solo 20 minuti per fare la differenza è risultato difficile per il centrocampista cercare spazi in quanto la Polonia si è difesa distintamente bene. E’ la seconda partita che lo spagnolo subentra e non gioca titolare, eppure sembra essere in forma, chissà forse lo vedremo titolare nell’ultima partita contro la Slovacchia. Partita che gli spagnoli dovranno vincere obbligatoriamente per accedere agli ottavi di Euro2020. In quanto anche con il pareggio sarà dura il passaggi come terza. Intanto il Napoli, con mister Spalletti sicuramente starà visionando i calciatori e le loro statistiche per aumentare al meglio la formazione azzurra.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta