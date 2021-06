Alessandro Zanoli, classe 2000 del Napoli, dopo un’ottima stagione in Serie C al Legnago, sembra esser molto richiesto in Serie B, in particolare da una squadra. Si tratta appunto della Reggina, che ha messo gli occhi sul talento scuola Napoli. Ovviamente il Napoli vorrebbe cederlo in prestito così da farlo crescere, per poi valutarlo in seguito. La trattativa potrebbe avere la fumata bianca a breve.