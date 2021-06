AdL e Spalletti hanno due sogni per eguagliare Ferlaino

Aurelio De Laurentiis, dopo due anni davvero complicati, che non hanno portato il traguardo della Champions, quindi inevitabilmente, persi tanti soldi. L’aver ingaggiato Luciano Spalletti, tecnico di navigata esperienza, ha come obiettivo, ritornare in alto. Intanto centrare le prime 4 posizioni, quindi sentire di nuovo la musichetta e giocare partite di alto livello. Soprattutto il sogno dello scudetto, quest’ultimo sfiorato per ben tre volte. La prima volta fu con Mazzarri, secondo posto finale, ma a Gennaio arrivò Mascara, il Milan invece Van Bommel e Cassano. La seconda volta ci fu il raptus di Higuain a Udine e le tre giornate di squalifica, che costò molto nella lotta con la Juventus. Infine il 2018 la famosa gara di Milano contro l’Inter, dove i bianconeri vinsero con l’errore evidente di Orsato e il mancato doppio giallo ai danni di Pjanic. Da quando c’è Adl lo scudetto è stato il sogno sfiorato, dopo 6131 giorni, con Spalletti c’è il piano finalmente di tornare grandi e farlo in due anni sarebbe il massimo.

La Redazione