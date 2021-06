SERIE A FEMMINILE – C. Labate (centr. Lazio): “In serie A per dimostrare il nostro valore”

Camilla Labate, calciatrice della Lazio Women, è intervenuta quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky:

“Stiamo pensando alla prossima stagione: lo staff tecnico ci ha inviato un percorso di allenamento in vista della prossima annata sportiva. Bisogna seguire bene questi programmi per presentarsi al meglio alla preparazione. Solo dopo la premiazione in Campidoglio abbiamo metabolizzato e compreso il prestigio dell’obiettivo che abbiamo centrato. Ad un certo punto della stagione sembrava impensabile poter raggiungere il primato della classifica: dall’arrivo della coach Morace, siamo cresciute giorno dopo giorno centrando il nostro obiettivo.

Con la Morace è cambiato tutto: spirito, atteggiamento e voglia da parte di tutte di lasciare il segno in questa promozione, Carolina ci ha fatte crescere tantissimo, vanta un’esperienza incredibile ed ha trascinato emotivamente lo spogliatoio in un momento in cui la squadra aveva perso fiducia. La premiazione in Campidoglio? È stata un’emozione pazzesca ed uno scenario fiabesco.

La vittoria nel derby sarà indimenticabile, così come il successo ottenuto nell’ultima giornata del campionato: questa ultima vittoria ha rappresentato il coronamento della nostra rincorsa alla vittoria del titolo. Sapevamo di essere la squadra più forte del campionato, ma si è visto solo da un certo punto della stagione. Dobbiamo arrivare alla Serie A con la giusta voglia di dimostrare il nostro valore”.

Fonte: sslazio.it