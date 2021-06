Serie A e B su Timvision ecco le nuove offerte

Con l’accordo di distribuzione in esclusiva siglato da Tim e Dazn sarà possibile vedere su Timvision tutte le partite del campionato di Serie A e Serie B per i prossimi tre anni. La tv di Tim renderà disponibile l’intero catalogo sportivo live e on demand di Dazn. Il prezzo di lancio dovrebbe essere uguale a quello di Dazn anche se si stanno valutando promozioni che porterebbero l’offerta a 19,99 euro al mese. Per poter seguire le partite è preferibile una connessione di rete fissa broadband/ultrabroadband, invece chi vorrà guardarle in alta definizione (Full HD) dovrà avere una connessione di almeno 7 Mbps (la connessione ADSL assicura tale velocità alla maggior parte dei clienti). La Serie A su Timvision sarà disponibile anche per i clienti di altri operatori. Il Timvision Box sarà incluso nell’offerta Calcio di Tim e permetterà di guardare le partite e i contenuti di Timvision senza dover usare una smart TV. Inoltre, il decoder abilita qualsiasi TV al nuovo digitale terrestre (DVBT-2).

Fonte: CdS