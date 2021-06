Napoli, tutto pronto per Castel Di Sangro e Rivisondoli. Tifosi in trepidante attesa

E’ tutto pronto per il ritiro di agosto del Napoli a Castel di Sangro e Rivisondoli. Dopo quello di Dimaro, infatti, che si terrà dal 15 al 25 luglio, gli azzurri di Spalletti saranno nelle due località abbruzzesi, dal 5 al 15 agosto. I partenopei dormiranno a Rivisondoli, mentre gli allenamenti si svolgeranno al Patini di Castel Di Sangro. Il sindaco di quest’ultima, Angelo Caruso, si dice soddisfatto in previsione dell’aumento delle presenze, in quanto sono attesi tantissimi tifosi, ansiosi di poter vedere i loro beniamini in allenamento, o di incontrarli per una foto o un autografo.