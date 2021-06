Napoli-Emerson Palmieri, operazione alla “Bakayoko”

Il Napoli e il terzino sinistro, quest’estate sarà probabilmente la volta buona, che verrà colmata la lacuna su quella zona di campo. Il club azzurro, attraverso il suo nuovo allenatore allenatore, Luciano Spalletti, ha fatto la sua scelta, ovvero Emerson Palmieri. L’ingaggio del giocatore del Chelsea, intorno ai 4 milioni, sono troppi per le casse sociali della società di De Larentiis. Il piano del Napoli è quello di effettuare l’operazione alla Bakayoko, aspettare gli ultimi giorni per prendere il giocatore in prestito, spalmando l’ingaggio. Il ragazzo ex Palermo e Roma, tra l’altro è concentrato sull’Europeo, l’Inter, punta più su Marcos Alonso, suo compagno nel Chelsea. Si capirà molto nei prossimi mesi se l’affare andrà in porto, oppure no, ma il club azzurro ha fatto la sua scelta.

La Redazione