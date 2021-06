Milik ritorna in Serie A? L’attaccante ex Napoli seguito da due club

L’ex attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha acceso i riflettori su di se dopo gli ultimi mesi in Ligue 1 al Marsiglia. Il polacco ha dovuto saltare gli Europei per l’infortunio al ginocchio sinistro che ha evidenziato lievi danni al menisco. Ma il valore del calciatore è fuori discussione e si riaccendono le sirene su un possibile ritorno in Serie A. Secondo RMC Sport, infatti, il bomber non è seguito solo dalla Juventus di Allegri, ma anche dalla nuova Roma di Mourinho che potrebbe pensare a lui come vice-Dzeko. Inoltre, la Fiorentina potrebbe interessarsi all’attaccante per affiancarlo a Vlahovic, ma in casa viola è caos. In Premier League resta l’attenzione del Tottenham ma molto dipenderà dal futuro agli Spurs di Kane.