Marco Bellinazzo fa chiarezza su Sky e Dazn, cifre e tempistiche

Molti tifosi ed appassionati sono in difficoltà nel districarsi tra abbonamenti ed offerte varie per vedere la prossima stagione calcistica in tv, divisa tra Sky e Dazn. Marco Bellinazzo ne ha parlato a Radio Crc:

“Nella prossima stagione calcistica andremo incontro ad una divisione di pay tv mai vista fino ad ora. Dazn avrà in esclusiva tutta la Serie A. L’abbonamento partirà dall’inizio di luglio. Per chi si abbonerà all’inizio di luglio il costo sarà di 20 euro. Chi invece si abbonerà dal mese di agosto in poi dovrà pagare una cifra di 30 euro per vedere tutta la Serie A, quindi 10 euro in più rispetto a chi si abbona nel mese precedente. Sky avrà solo 3 partite ogni giornata di Serie A, ma saranno trasmesse in co-esclusiva con Dazn che, come detto in precedenza, avrà tutta la Serie A. Occhio anche a Tim Vision che, essendo sponsor della Serie A, proporrà un pacchetto per vedere tutta la Serie A.

Per quanto riguarda le coppe europee Europa League e Conference League saranno trasmesse tutte in esclusiva da Sky. La Champions League invece vedrà sempre protagonista Sky, ma una partita a giornata (quella del mercoledì) sarà di Amazon Prime Video. Da definire anche quelli che saranno i diritti della Mediaset per quanto riguarda la Champions League”