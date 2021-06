Mancini: “Galles avversario difficile da affrontare. Verratti ha bisogno di giocare”

Il tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato oggi in conferenza stampa al Parco dei Principi, alla vigilia di Italia-Galles.“Marco Verratti ha bisogno di giocare. Fino ad oggi, dopo tanti giorni che si allena, sta bene. Vediamo che, se entrerà in campo come è probabile che sia, come starà dopo la fine del primo tempo, le sue sensazioni. Valuteremo lì. Si gioca per vincere, solitamente. Giochiamo per vincere, è il nostro principio e terremo fede a questo. Il Galles è una squadra difficile da affrontare. Da anni veleggia nella parte alta del ranking, hanno giocatori di qualità. Sono britannici: forti fisicamente, hanno 4 punti e non sono gli ultimi arrivati. Se non erro sono già arrivati in una semifinale all’Europeo. Cercheremo di vincere, è il nostro obiettivo“. Fonte Tuttomercatoweb