La UEFA all’ attacco: vuole che l’Inghilterra allenti la “morsa”

“Pressing UEFA sull’Inghilterra. Chieste regole meno stringenti per i 2.500 vip” scrive Tuttosport in edicola oggi. “C’è sempre un piano di emergenza ma siamo fiduciosi che l’ultima settimana si terrà a Londra” ha scritto ieri la UEFA in un comunicato. La tentazione ungherese c’è. La UEFA ha chiesto agli inglesi di ammorbidire le regole. Si parla di 2.500 tifosi vip presenti a Wembley per le fasi finali dell’Europeo: i soggetti in questione potrebbero accedere alla partita solo dopo 10 giorni di autoisolamento. Il governo del calcio europeo ha chiesto al presidente Boris Johnson di chiudere un occhio, di concedere agli invitati un accesso privilegiato. Le trattative sono cominciate. Se le cose non dovessero cambiare, le fasi finali potrebbero traslocare in Ungheria, a Budapest, dove l’altro giorno sono entrati allo stadio 66mila spettatori e non ci sono regole stringenti per il Covid.

da TMW