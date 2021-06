Il Tottenham non sceglie Gattuso. Decisiva la “rabbia” social

L’estate di Gennaro Gattuso, rischia seriamente di essere quella di vedere le gare dal divano, ma non su una panchina. Dal caos Fiorentina, con gli equivoci inerenti al mercato, al no definitivo del Tottenham. Il motivo della trattativa saltata, sono principalmente i social. I classici “leoni da tastiera”, non hanno dimenticato il passato dell’allenatore di Corigliano Calabro. Da frasi omofobe, a quelle razziste, fino all’episodio con Jo Jordan. La leggenda degli “Spurs”, in un Milan-Tottenham, a fine partita, lui era il vice di Redknapp, fu preso per il collo da “Ringhio”. La vicenda dall’intero ambiente non fu dimenticato e vederlo sulla panchina del club londinese, sarebbe stato un affronto. A questo punto anche il Tottenham cercherà un nuovo tecnico, visto anche che Fonseca non è possibile per motivi fiscali. Per Gattuso insomma, al momento, un estate davvero da dimenticare.

La Redazione