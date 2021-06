Il Napoli riabbraccia Calzona, ​l’ex vice allenatore di Sarri

Lo staff di Luciano Spalletti, lentamente si sta formando e dopo Menichini, Baldini e Sinatti, un altro nome è stato svelato da “Il Mattino”, ed è Francesco Calzona. Quest’ultimo come il preparatore atletico, erano nello staff di Maurizio Sarri, ed avevano portato a risultati davvero entusiasmanti. L’ex vice del tecnico di Fligine, non lo ha seguito quando è andato al Chelsea e alla Juventus, così come alla Lazio. Sembrava fatta qualche anno fa, ma ora si può dire che è fatta, Francesco Calzona ha firmato un contratto biennale. E’ stato indicato proprio dal nuovo mister degli azzurri, per la cura della fase difensiva e nella gestione del gruppo. E’ chiaro che AdL, oltre al tecnico toscano, rivoleva le persone che hanno reso il Napoli grande, Sinatti e Calzona, ritorni davvero importanti per il presente e per il futuro.

La Redazione