Giallo soldi Osimhen -Il Napoli è tranquillo, garanzia Uefa

Giallo sui soldi che non si trovano – Il club azzurro è sereno. Nessuna preoccupazione per l’indagine che sta travolgendo il Lille e soprattutto l’ex proprietà del club francese campione dell’ultima Ligue 1. «No comment», è la posizione ufficiale del Napoli che si sente del tutto estraneo alla vicenda. Il pagamento del cartellino di Osimhen, infatti, risulta valido per la Uefa, altrimenti il trasferimento di un anno fa non sarebbe potuto avvenire regolarmente. Questa è la prima cosa che è utile da sapere per poter sgombrare la mente da ogni possibile dubbio sulle relazioni tra i due club circa la vicenda in questione. Se i soldi non fossero mai arrivati nelle casse dei francesi, il trasferimento non si sarebbe potuto materializzare e l’attaccante nigeriano non avrebbe potuto disputare l’ultima stagione calcistica con la maglia del Napoli. Ecco perché la posizione del Napoli è così solida. Il club azzurro non si sente minimamente parte in causa e ogni genere di problematica potrà essere ricondotta solo ed esclusivamente ai movimenti fatti dalla vecchia proprietà del Lille. Quello che è stato fatto da loro, infatti, non può e non deve interessare il Napoli che ha seguito tutte le vie più adeguate per quel che riguarda il pagamento. B. Majorano