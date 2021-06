EURO 2020 – Ungheria-Francia 1-1, “impresa” dei padroni di casa di Marco Rossi

Questo pomeriggio alla “Puscas Arena” di Budapest, l’Ungheria ha affrontato la Francia, nella classifica sfida tra Davide contro Golia. I padroni di casa partono forte nei primi 10 minuti, pressing e ritmi alti. I transalpini, passato lo sfogo magiaro, prova a giocare con i suoi campioni con Mbappè, colpo di testa fuori di un soffio. Il talento del Psg con un tacco voltante serve Benzema, palla che esce di un soffio da ottima posizione. L’Ungheria regge, anzi passa in vantaggio, spunto di Fiola e con un diagonale batte Lloris. Nella ripresa la partita non cambia, ritmi bassi dei francesi, se si esclude il palo di Dembelè. All’improvviso arriva il pareggio, Mbappè crossa in area, liscio del difensore di casa e Griezmann supera Gulacsi. Nel finale il portiere ungherese si supera su Mbappè ed evita la rete. Prestazione da incorniciare per i ragazzi di Marco Rossi, transalpini superficiali, anzi con il rischio di perdere la gara, rinviata quindi la qualificazione con un turno d’anticipo.

MARCATORI: Fiola (47′), Greizmann (67′)

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai, Négo, Kleinheisler (84′ Lovrencsics), Nagy, Schäfer (75′ Cseri), Fiola; Sallai, Ad. Szalai (26′ Nikolics). A disp. Dibusz, Bodgan, Lang, Kecskés, Holender, R. Varga, Sigér, K. Varga, Schon. All. Rossi.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Pogba (75′ Tolisso), Kanté, Rabiot (57′ Dembele, 87′ Lemar)); Griezmann, Benzema (76′ Giroud), Mbappé. A disp. Mandanda, Maignan, Lenglet, Sissoko, Hernandez, Dubois, Koundé, Thuram. All. Deschamps.

ARBITRO: Oliver

AMMONITI: Botka (Ungheria); Pavard (Francia)

A cura di Alessandro Sacco