EURO 2020 – Portogallo-Germania 2-4, super Gosens “affonda” i lusitani

Questo pomeriggio all’Allianz Stadium, si è giocata per il girone F il big-match tra il Portogallo e la Germania. I tedeschi vanno subito in gol con Gosens, ma il VAR annulla per il fuorigioco di Gnabry. I lusitani in contropiede passano, Diogo Jota crossa in area e a porta vuota segna Cristiano Ronaldo che sfata il tabù dei tedeschi. La partita è avvincente, emozione da una parte e dall’altra, poi arriva il pari della Germania, cross di Gosens e autorete di Dias. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio dei padroni di casa, anche in questo caso è autorete, stavolta è Rafa Guerrero. Ad inizio ripresa arriva il terzo gol, traversone di Gosens e Havertz segna a porta vuota. L’esterno dell’Atalanta non è sazio e segna anche lui nell’1-4. Il Portogallo però non si arrende e accorcia le distanze, cross di Cr7 e Diogo Jota non sbaglia. Nel finale c’è anche il palo di Renato Sanchez che poteva riaprire totalmente la gara. Ora la classifica dice Francia 4, Germania e Portogallo 3, Ungheria 1.

Reti: 15′ Ronaldo, 35′ au. Ruben Dias, 39′ au. Guerreiro, 51′ Havertz, 60′ Gosens, 67′ Diogo Jota

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patrício; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho (58′ Rafa Silva); Bernardo Silva (46′ Renato Sanches), Bruno Fernandes (64′ Moutinho), Diogo Jota (83′ Andre Silva); Ronaldo. Ct. Santos. A disp. Guedes, Goncalves, Neves, Fonte, Palhinha, Lopes, Dalot, Rui Silva

Germania (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels (63′ Can), Rudiger; Kimmich, Gundogan (73′ Sule), Kroos, Gosens (62′ Halstenberg) ; Havertz (73′ Goretzka), Muller; Gnabry. Ct. Löw. A disp. Gunter, Neuhaus, Koch, Leno, Volland, Trapp, Werner, Sane

Arbitro: Taylor (Ing)

Ammonito: 66′ Havertz

A cura di Alessandro Sacco